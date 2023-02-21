Калужинова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Калужинов Сергей Порфирьевич
Отец ребёнка: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.
Дочь: Калужинова Татьяна Порфирьевна
Отец ребёнка: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно