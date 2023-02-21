Калужинова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Калужинов Сергей Порфирьевич

Отец ребёнка: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.01.1902 ст.

Дочь: Калужинова Татьяна Порфирьевна

Отец ребёнка: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович

Смерть
Неизвестно
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