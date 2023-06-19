Кашинцова (Винокурова) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашинцова (Винокурова) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1875 ст.

Отец: Винокуров Афанасий Исаакиевич

Мать: Винокурова Матрона Евграфовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.05.1897 ст.

Муж: Кашинцов Василий Афанасьевич

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.

Дочь: Кашинцова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кашинцов Василий Афанасьевич

Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно