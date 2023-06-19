Кашинцова (Винокурова) Анастасия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1875 ст.
Бракосочетание
04.05.1897 ст.
Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.
Дочь: Кашинцова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кашинцов Василий Афанасьевич
Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно