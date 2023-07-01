Наумов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958
Отец: Наумов Михаил Алексеевич
Мать: Наумова Ида Еремеевна
Рождение ребёнка
25.11.1992
Мать ребёнка: Наумова Галина Кирилловна
Рождение ребёнка
15.08.1996
Дочь: Наумова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Наумова Галина Кирилловна
Рождение ребёнка
17.06.2000
Мать ребёнка: Наумова Галина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно