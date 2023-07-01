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Наумов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958

Отец: Наумов Михаил Алексеевич

Мать: Наумова Ида Еремеевна

Рождение ребёнка
25.11.1992

Сын: Наумов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Наумова Галина Кирилловна

Рождение ребёнка
15.08.1996

Дочь: Наумова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Наумова Галина Кирилловна

Рождение ребёнка
17.06.2000

Сын: Наумов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Наумова Галина Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Галина Кирилловна