Ивановская (Вознесенская) Надежда Онисимова
Место рождения
Дата рождения26.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.11.1876 ст.
Восприемники: Илья Федоров Окуньков, Софья Васильевна Михайловская
Восприемник
14.01.1898 ст.
Анастасия Александрова Покровская
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Дочь: (Ивановская) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ивановский Александр Симеонович
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.
Дочь: (Ивановская) Нина Александровна
Отец ребёнка: Ивановский Александр Симеонович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно