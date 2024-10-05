Ивановская (Вознесенская) Надежда Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Вознесенская) Надежда Онисимова

Место рождения

Люблино, Озеры, Московская область

Дата рождения

26.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1876 ст.

Отец: Вознесенский Онисим Стефанов

Мать: Вознесенская Надежда Васильева

Люблино, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Александр Симеонович

Место жительства
Неизвестно
Кашира, Кашира, Московская область
Крещение
26.11.1876 ст.
Люблино, Озеры, Московская область
Восприемники: Илья Федоров Окуньков, Софья Васильевна Михайловская
Восприемник
14.01.1898 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Анастасия Александрова Покровская
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Дочь: (Ивановская) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ивановский Александр Симеонович

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Дочь: (Ивановская) Нина Александровна

Отец ребёнка: Ивановский Александр Симеонович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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