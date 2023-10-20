Карпов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Поручитель
27.01.1893
Казанская церковь
Поручитель
12.11.1893
И-0281_0002_00036_И281_2_36_0199.jpg | Казанская церковь
Поручитель
09.01.1894
Казанская церковь
Бракосочетание
27.01.1895
Witnesses:Крестьянин Тамбовского уезда, Верхоценской волости, деревни Ивановки Михаил Петров. Баванин и Борисоглебский мещанин Фома Александров. Андреев. Поручители со стороны невесты: Борисоглебский ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно