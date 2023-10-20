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Карпов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Карпов Данил Мартынович

Мать: Карпова Ксения Александровна

Поручитель
27.01.1893
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Казанская церковь
Поручитель
12.11.1893
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
И-0281_0002_00036_И281_2_36_0199.jpg | Казанская церковь
Поручитель
09.01.1894
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Казанская церковь
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Карпова Татьяна Константинов-а

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Witnesses:Крестьянин Тамбовского уезда, Верхоценской волости, деревни Ивановки Михаил Петров. Баванин и Борисоглебский мещанин Фома Александров. Андреев. Поручители со стороны невесты: Борисоглебский ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
мещанин
Смерть
Неизвестно
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