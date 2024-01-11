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Вязников Семён Анфиногенович

Место рождения

с. Смоленское, Алтайский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Вязников Анфиноген Севостьянович

Мать: не указана

с. Смоленское, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.11.1899

Сын: Вязников Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Вязникова Мария Тимофеевна

с. Смоленское, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
с. Смоленское, Алтайский край
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