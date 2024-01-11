Вязников Семён Анфиногенович
Место рожденияс. Смоленское, Алтайский край
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Вязников Анфиноген Севостьянович
Мать: не указана
с. Смоленское, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.11.1899
Сын: Вязников Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Вязникова Мария Тимофеевна
с. Смоленское, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
с. Смоленское, Алтайский край