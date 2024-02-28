Демид Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демид Ларионович

Место рождения

Нагорная, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: Ларион

Мать: не указана

Нагорная, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Павел Демидович

Мать ребёнка: Улита Федоровна

Нагорная, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Иван Демидович

Мать ребёнка: Улита Федоровна

Нагорная, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1708

Жена: Улита Федоровна

Рождение ребёнка
До 1723

Сын: Кузьма Демидович

Мать ребёнка: Улита Федоровна

Нагорная, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1729
Нагорная, Шуйский район, Северный край
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