Демид Ларионович
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Павел Демидович
Мать ребёнка: Улита Федоровна
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Иван Демидович
Мать ребёнка: Улита Федоровна
Бракосочетание
До 1708
Жена: Улита Федоровна
Рождение ребёнка
До 1723
Сын: Кузьма Демидович
Мать ребёнка: Улита Федоровна
Смерть
После 1729