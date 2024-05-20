Поляков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: (Полякова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Полякова) Александра
Рождение ребёнка
04.10.1956
Сын: Поляков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: (Полякова) Александра