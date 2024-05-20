Поляков Николай Иванович 27.12.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: (Полякова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Полякова) Александра

Рождение ребёнка
04.10.1956

Сын: Поляков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: (Полякова) Александра

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