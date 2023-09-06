Юрченко Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.06.2014

Жена: Юрченко Юлия Николаевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
20.07.2014

Дочь: Юрченко Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Юрченко Юлия Николаевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
01.03.2017

Сын: Юрченко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Юрченко Юлия Николаевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
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