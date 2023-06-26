Окулова (Карманова) Харитина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова (Карманова) Харитина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Карманов Михаил Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1894

Муж: Окулов Яким Иванов

Рождение ребёнка
14.04.1894

Сын: Окулов Симеон Якимов

Отец ребёнка: Окулов Яким Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулов Яким Иванов

Смерть
Неизвестно