Окулова (Карманова) Харитина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Карманов Михаил Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1894
Муж: Окулов Яким Иванов
Рождение ребёнка
14.04.1894
Сын: Окулов Симеон Якимов
Отец ребёнка: Окулов Яким Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окулов Яким Иванов
Смерть
Неизвестно