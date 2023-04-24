Жучкова (Лопатова) Евгения Семеновна
Место рождения
Дата рождения06.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1906 ст.
Екимовичи, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1907
Отец ребёнка: Жучков Димитрий Никифорович
Рождение ребёнка
26.06.1915 ст.
Дочь: Малиненкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Жучков Димитрий Никифорович
Смерть
Неизвестно