Жучкова (Лопатова) Евгения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкова (Лопатова) Евгения Семеновна

Место рождения

Сысоевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Сысоевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1906 ст.

Муж: Жучков Димитрий Никифорович

Екимовичи, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1907

Сын: Жучков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Жучков Димитрий Никифорович

Водневка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1915 ст.

Дочь: Малиненкова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Жучков Димитрий Никифорович

Водневка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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