Костюк Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1973

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1973

Отец: Костюк Василий Иванович

Мать: Костюк Валентина Францевна

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