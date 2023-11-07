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Костюк Константин Васильевич
Костюк Константин Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1973
Пол
Мужской
Отец
Костюк Василий Иванович
1940 г.р.
Мать
Костюк Валентина Францевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1973
Отец:
Костюк Василий Иванович
Мать:
Костюк Валентина Францевна
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