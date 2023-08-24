Асеев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1978
Мать ребёнка: Асеева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1981
Мать ребёнка: Асеева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
06.01.1983
Мать ребёнка: Асеева Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно