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Асеев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1959

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1978

Сын: Асеев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Асеева Наталья Николаевна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1981

Сын: Асеев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Асеева Наталья Николаевна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Асеев Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Асеева Наталья Николаевна

Брянский, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Наталья Николаевна

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