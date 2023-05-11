Мальшакова Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальшакова Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1960

Сын: Мальшаков Александр Олегович

Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
28.05.?

Сын: Мальшаков Сергей Олегович

Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
28.05.?

Сын: Мальшаков Владимир Олегович

Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтушенко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич

Смерть
Неизвестно