Мальшакова Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1960
Сын: Мальшаков Александр Олегович
Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич
Рождение ребёнка
28.05.?
Сын: Мальшаков Сергей Олегович
Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич
Рождение ребёнка
28.05.?
Сын: Мальшаков Владимир Олегович
Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтушенко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Мальшаков Олег Сергеевич
Смерть
Неизвестно