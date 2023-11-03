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Сухов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909

Отец: Сухов Петр Иванов

Мать: Сухова Марфа (Мария) Степанова

Петр Евгр Белов, и Каз жена Дарья Петровна Калинина
Бракосочетание
26.01.1929

Жена: Сухова Мария Яковлевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.07.1929

Сын: Сухов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна

Свид 157424 25 марта 1955
Рождение ребёнка
18.01.1934

Сын: Сухов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1935

Дочь: Панферова Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна

выд. свид 596493 от 15.06.1950
Рождение ребёнка
19.07.1952

Сын: Сухов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Виктор

Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Андрей

Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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