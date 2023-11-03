Сухов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909
Отец: Сухов Петр Иванов
Петр Евгр Белов, и Каз жена Дарья Петровна Калинина
Бракосочетание
26.01.1929
Жена: Сухова Мария Яковлевна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.07.1929
Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна
Свид 157424 25 марта 1955
Рождение ребёнка
18.01.1934
Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1935
Дочь: Панферова Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна
выд. свид 596493 от 15.06.1950
Рождение ребёнка
19.07.1952
Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Виктор
Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Андрей
Мать ребёнка: Сухова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно