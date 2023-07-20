Кыласов Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Ефимия Созонова
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Кыласова Марианна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кыласова Марианна Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ефимия Созонова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Ефимия Созонова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Ефимия Созонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Созонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1912