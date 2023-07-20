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Кыласов Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кыласов Борис Алимпиевич

Мать: Кыласова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кыласов Яким Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Созонова

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кыласов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кыласова Марианна Ивановна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кыласова Марианна Ивановна

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ефимия Созонова

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кыласов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Созонова

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Ефимия Созонова

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Созонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кыласова Марианна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1912