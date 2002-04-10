Цейтлин Лазарь Иосифович
Место рождения
Дата рождения30.11.1929
Дата смерти10.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1929
Отец: Цейтлин Иосиф Львович
Мать: Трайнин Сима Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1955
Жена: Хайкина Лора Романовна
Рождение ребёнка
13.01.1957
Мать ребёнка: Хайкина Лора Романовна
Рождение ребёнка
08.03.1979
Сын: Цейтлин Алексей Лазаревич
Мать ребёнка: Алямовская Станислава Николаевна
Смерть
10.04.2002