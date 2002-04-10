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Цейтлин Лазарь Иосифович

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Место рождения

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

30.11.1929

Дата смерти

10.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

AT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1929

Отец: Цейтлин Иосиф Львович

Мать: Трайнин Сима Абрамовна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алямовская Станислава Николаевна

Бракосочетание
1955

Жена: Хайкина Лора Романовна

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
13.01.1957

Сын: Цейтлин Иосиф Лазаревич

Мать ребёнка: Хайкина Лора Романовна

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
08.03.1979

Сын: Цейтлин Алексей Лазаревич

Мать ребёнка: Алямовская Станислава Николаевна

Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
10.04.2002
Баку, Азербайджанская ССР

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