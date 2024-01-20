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Ульянова Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ульянов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ульянов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ульянов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ульянов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Василий Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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