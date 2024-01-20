Ульянова Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ульянов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ульянов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно