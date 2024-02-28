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Шмотов Андрей Александрович

Место рождения

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

Около ?.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
26.04.1906

Жена: Шмотова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
09.02.1907

Сын: Шмотов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Шмотова Параскева Андреевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Шмотов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Шмотова Параскева Андреевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Шмотова Параскева Андреевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
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