Шмотов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.08.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1906
Рождение ребёнка
09.02.1907
Мать ребёнка: Шмотова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
01.08.1909
Мать ребёнка: Шмотова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Шмотова Параскева Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин