Хераскова (Хераскова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Клушина Софья Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно