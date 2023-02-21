Хераскова (Хераскова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хераскова (Хераскова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

1811 г.р.
1813 г.р.
1816 г.р.
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ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Херасков Пётр Матвеевич

Мать: Хераскова Елисавета Петровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сабуров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сабуров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Клушина Софья Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

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