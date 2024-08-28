Шалкин Дементий Леонович
Место рожденияМажулонис
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Шалкин Леон Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шалкин Артемий Дементьевич
Мать ребёнка: Шалкина Фетинья Астафьевна
Рамутишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.
Дочь: Неизвестно (Шалкина) Федосья Дементьевна
Мать ребёнка: Шалкина Фетинья Астафьевна
Рождение ребёнка
24.08.1900 ст.
Сын: Шалкин Акиндин Дементьевич
Мать ребёнка: Шалкина Фетинья Астафьевна
Смерть
Неизвестно