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Шалкин Дементий Леонович

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Место рождения

Мажулонис

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Шалкин Леон Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шалкин Артемий Дементьевич

Мать ребёнка: Шалкина Фетинья Астафьевна

Рамутишке, Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.

Дочь: Неизвестно (Шалкина) Федосья Дементьевна

Мать ребёнка: Шалкина Фетинья Астафьевна

Рождение ребёнка
24.08.1900 ст.

Сын: Шалкин Акиндин Дементьевич

Мать ребёнка: Шалкина Фетинья Астафьевна

Смерть
Неизвестно

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