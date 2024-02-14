Мошкович Михаил Павлович1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Отец: Мошкович Павел
Мать: не указана
Сын: Мошкович Соломон Михайлович
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Сын: Машкович Эмануил
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Сын: Мошкович Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Сын: Мошкович Самуил Михайлович
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Сын: Мошкович Павел Михайлович
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревека Михайловна
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита Михайловна
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна
Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна