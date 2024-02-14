Мошкович Михаил Павлович1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошкович Михаил Павлович1

Мошкович Михаил Павлович1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мошкович Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Соломон Михайлович

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машкович Эмануил

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Белла Михайловна

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Соломон (Самуил) Михайлович

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Самуил Михайлович

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Павел Михайлович

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
31.05.1898

Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревека Михайловна

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
22.11.1906

Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита Михайловна

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Акулова (Мошкович) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сара Михайловна

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Смерть
13.01.1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.