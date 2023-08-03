De Gache Jerzy Roman
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: De Gache Andrzej
Мать ребёнка: De Gache Helena Wilhelmina
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: De Gache Helena Wilhelmina
Работа или профессия
Неизвестно
muzyk, pedagog
Смерть
Около 1970