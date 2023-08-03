De Gache Jerzy Roman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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De Gache Jerzy Roman

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: De Gache Andrzej

Мать ребёнка: De Gache Helena Wilhelmina

Рождение ребёнка
1919

Сын: De Gache Jacek Wiktor

Мать ребёнка: De Gache Helena Wilhelmina

Работа или профессия
Неизвестно
muzyk, pedagog
Смерть
Около 1970