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Костырев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1897

Дата смерти

12.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1897

Отец: Костырев Федор

Мать: Костырев ?

Рождение ребёнка
17.02.1920

Сын: Костырев Василий Иванович

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
11.07.1924

Дочь: Зорина Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1926

Сын: Костырев Станислав Иванович

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

пепельный русый, глаза светлые, был худой очень и высокий под 2 м
Рождение ребёнка
После 01.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1930

Сын: Костырев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд
данной деревни нет с 1950-х годов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд
бухгалтер на Маслобойном заводе д. Ташаир
Смерть
12.05.1940
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