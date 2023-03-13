Костырев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1897
Дата смерти12.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1897
Отец: Костырев Федор
Мать: Костырев ?
Рождение ребёнка
17.02.1920
Сын: Костырев Василий Иванович
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1924
Дочь: Зорина Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1926
Сын: Костырев Станислав Иванович
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
пепельный русый, глаза светлые, был худой очень и высокий под 2 м
Рождение ребёнка
После 01.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1930
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
данной деревни нет с 1950-х годов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер на Маслобойном заводе д. Ташаир
Смерть
12.05.1940