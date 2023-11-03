Бобровская (Мазалевская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская (Мазалевская) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1866

Муж: Бобровский Василий Андреевич

Рождение ребёнка
20.11.1869

Дочь: Дьякова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1871

Дочь: Курова София Васильевна

Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.03.1873

Сын: Бобровский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1876

Дочь: Козлова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1877

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1884

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1886

Сын: Бобровский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
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