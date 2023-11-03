Бобровская (Мазалевская) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1866
Рождение ребёнка
20.11.1869
Дочь: Дьякова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1871
Дочь: Курова София Васильевна
Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1873
Сын: Бобровский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1876
Дочь: Козлова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич
Рождение ребёнка
30.04.1877
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1884
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич
Рождение ребёнка
27.11.1886
Сын: Бобровский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бобровский Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно