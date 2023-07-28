Филиппова (Филиппова) Наталья
Место рожденияКостромская обл., Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская обл., Россия
Рождение ребёнка
1881
Сын: Филиппов Дмитрий
Отец ребёнка: Филиппов Филипп
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дунаева Мария
Отец ребёнка: Филиппов Филипп
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Румянцева Анна
Отец ребёнка: Филиппов Филипп
Рождение ребёнка
1890
Сын: Филиппов Иван
Отец ребёнка: Филиппов Филипп
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Андриянова Александра
Отец ребёнка: Филиппов Филипп
Рождение ребёнка
02.03.1895
Сын: Филиппов Порфирий Филиппович
Отец ребёнка: Филиппов Филипп