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Филиппова (Филиппова) Наталья

Место рождения

Костромская обл., Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обл., Россия
Рождение ребёнка
1881

Сын: Филиппов Дмитрий

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дунаева Мария

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Румянцева Анна

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Филиппов Иван

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Андриянова Александра

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Филиппов Порфирий Филиппович

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Нехоткино, Костромская волость, Солигаличский уезд