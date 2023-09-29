Поляков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1983
Сын: Похилой Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Похилая Тамара Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Похилой Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Похилая Тамара Никифоровна
Смерть
1998