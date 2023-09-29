Поляков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1983

Сын: Похилой Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Похилая Тамара Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Похилой Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Похилая Тамара Никифоровна

Смерть
1998
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