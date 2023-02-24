Алимова Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1843 ст.
Дочь: Алимова Агрепена Лукина
Отец ребёнка: Алимов Лука Кирианов
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алимов Лука Кирианов
Смерть
Неизвестно