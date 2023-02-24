Алимова Марья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимова Марья Тимофеева

Алимова Марья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1843 ст.

Дочь: Алимова Агрепена Лукина

Отец ребёнка: Алимов Лука Кирианов

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Лука Кирианов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close