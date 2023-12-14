Бернякович (Полюшкевич) Елизавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1918
Сын: Бернякович Георгий Александрович
Отец ребёнка: Бернякович Александр Иустинович
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край