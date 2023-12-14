Бернякович (Полюшкевич) Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович (Полюшкевич) Елизавета Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1918

Сын: Бернякович Георгий Александрович

Отец ребёнка: Бернякович Александр Иустинович

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

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