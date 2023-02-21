(Kaipain) Ewa T — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kaipain) Ewa T

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Hanttu Samuel S

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1855

Дочь: Хараль Анна (Anna Samuels T)

Отец ребёнка: Hanttu Samuel S

Смерть
Неизвестно
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