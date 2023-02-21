(Kaipain) Ewa T
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1849
Муж: Hanttu Samuel S
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1855
Дочь: Хараль Анна (Anna Samuels T)
Отец ребёнка: Hanttu Samuel S
Смерть
Неизвестно