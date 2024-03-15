(Холодкова) Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1891
Сын: Холодкова Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев
Рождение ребёнка
05.05.1893
Сын: Холодкова Николай Александрович
Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев
Рождение ребёнка
05.06.1894
Дочь: (Холодкова) Акилина Александровна
Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: (Холодкова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев
Рождение ребёнка
06.10.1896
Сын: Холодкова Яков Александрович
Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: (Холодкова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев
Смерть
Неизвестно