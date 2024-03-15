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(Холодкова) Ксения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодкова Александр Савельев

Рождение ребёнка
09.02.1891

Сын: Холодкова Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев

Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Холодкова Николай Александрович

Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев

Рождение ребёнка
05.06.1894

Дочь: (Холодкова) Акилина Александровна

Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: (Холодкова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев

Рождение ребёнка
06.10.1896

Сын: Холодкова Яков Александрович

Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев

Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: (Холодкова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Холодкова Александр Савельев

Смерть
Неизвестно

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