(Puttoin) Софья (Sophia Gabriels Tr) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Puttoin) Софья (Sophia Gabriels Tr)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Krakul Кабрик (Gabriel Heinrichs)

Отец ребёнка: Krakul Heinrich

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Krakul Андрус Гендриков

Отец ребёнка: Krakul Heinrich

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Krakul Юзеф Гендриков

Отец ребёнка: Krakul Heinrich

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1835

Сын: Krakul Karl

Отец ребёнка: Krakul Heinrich

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.08.1836

Дочь: Ewa

Отец ребёнка: Krakul Heinrich

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.02.1839

Дочь: Catharina

Отец ребёнка: Krakul Heinrich

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Helena

Отец ребёнка: Krakul Heinrich

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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