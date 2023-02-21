(Puttoin) Софья (Sophia Gabriels Tr)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Krakul Кабрик (Gabriel Heinrichs)
Отец ребёнка: Krakul Heinrich
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Krakul Heinrich
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Krakul Heinrich
Рождение ребёнка
22.02.1835
Сын: Krakul Karl
Отец ребёнка: Krakul Heinrich
Рождение ребёнка
10.08.1836
Дочь: Ewa
Отец ребёнка: Krakul Heinrich
Рождение ребёнка
03.02.1839
Дочь: Catharina
Отец ребёнка: Krakul Heinrich
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Helena
Отец ребёнка: Krakul Heinrich
Смерть
Неизвестно