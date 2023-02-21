Сырохватова (Дудрова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудров Павел Лукич
Мать: Дудрова Параскева
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сырохватов Константин Трофимович
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сырохватов Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.03.1917
Сын: Сырохватов Николай Трофимович
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Сырохватов Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.01.1923
Дочь: Сырохватова Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.08.1925
Дочь: Сырохватова Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сырохватова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.09.1931
Дочь: Сырохватова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно