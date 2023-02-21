Сырохватова (Дудрова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырохватова (Дудрова) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудров Павел Лукич

Мать: Дудрова Параскева

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сырохватов Константин Трофимович

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сырохватов Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.03.1917

Сын: Сырохватов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сырохватов Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.01.1923

Дочь: Сырохватова Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.08.1925

Дочь: Сырохватова Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сырохватова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.09.1931

Дочь: Сырохватова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Сырохватов Трофим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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