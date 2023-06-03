Полуянова Домана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1933
Дочь: Фишова Анна Александровна
Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуянова Нина Александровна
Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Василий Александрович
Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович
Смерть
Неизвестно