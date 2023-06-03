Полуянова Домана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянова Домана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1933

Дочь: Фишова Анна Александровна

Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуянова Нина Александровна

Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Василий Александрович

Отец ребёнка: Полуянов Александр Кириллович

Смерть
Неизвестно