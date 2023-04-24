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Николай Васильевич

Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.05.1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.05.1763
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение
20.05.1763

Отец: Василий Федорович

Мать: Евдокия Васильевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Меркурьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Меркурьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Меркурьевна

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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