Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.05.1763
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение
20.05.1763
Отец: Василий Федорович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Елизавета Меркурьевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Меркурьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно