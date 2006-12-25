Савиков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1941

Дата смерти

25.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1941

Отец: Савиков (savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich)

Мать: Савикова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиков Сергей

Мать ребёнка: Савикова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савикова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савикова Раиса

Смерть
25.12.2006