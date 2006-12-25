Савиков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1941
Дата смерти25.12.2006
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиков Сергей
Мать ребёнка: Савикова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савикова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савикова Раиса
Смерть
25.12.2006