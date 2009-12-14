Бородкин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкин Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1945

Дата смерти

14.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородкина Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородкина Нина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Нина Иосифовна

Смерть
14.12.2009
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