Бородкин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1945
Дата смерти14.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородкина Нина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородкина Нина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородкина Нина Иосифовна
Смерть
14.12.2009