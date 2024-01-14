Артамонов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Иосиф

Артамонов Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова (Артамонов) Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Константин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Землепашец
Рождение ребёнка
1900

Сын: Артамонов Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Артамонов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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