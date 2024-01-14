Артамонов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова (Артамонов) Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Константин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Землепашец
Рождение ребёнка
1900
Сын: Артамонов Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Артамонов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно