Кузнецов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1948

Дочь: Кузнецова Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Глафира

Смерть
Неизвестно
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