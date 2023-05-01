Кузнецов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1948
Дочь: Кузнецова Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Глафира
Смерть
Неизвестно