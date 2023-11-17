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Пучков Александр Иванович

Место рождения

предположительно Боготольский завод

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно Боготольский завод
Рождение ребёнка
30.06.1846

Дочь: Пучкова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Пучкова Мария Андреевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Православная церковь. Боготольское Ф. 170, о. 9, д. 323 Восприемники: Петр Яковлевич Данилова Лукерия Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Мария Андреевна

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