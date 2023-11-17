Пучков Александр Иванович
Место рожденияпредположительно Боготольский завод
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
30.06.1846
Дочь: Пучкова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Пучкова Мария Андреевна
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Православная церковь. Боготольское Ф. 170, о. 9, д. 323 Восприемники: Петр Яковлевич Данилова Лукерия Матфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучкова Мария Андреевна