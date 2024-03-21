Савин Максим 16.06.1978 — найти родственников по фамилии на Familio

Савин Максим

Автор
EE
EREMEEVA E.

мужской, родился 16.06.1978, Россия г.Красноярск

Дети
Савин Роман05.04.2010 г.р.
Савин Юрий19.01.2017 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия г.Красноярск

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Россия г.Красноярск

Рождение ребёнка
05.04.2010

Сын: Савин Роман

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Красноярск

Рождение ребёнка
19.01.2017

Сын: Савин Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Красноярск

Рождение ребёнка
02.06.2019

Дочь: (Савина) Надежда

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Красноярск

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