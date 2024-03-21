Савин Максим
мужской, родился 16.06.1978, Россия г.Красноярск
Дети
Савин Роман05.04.2010 г.р.
Савин Юрий19.01.2017 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия г.Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Россия г.Красноярск
Рождение ребёнка
05.04.2010
Сын: Савин Роман
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Красноярск
Рождение ребёнка
19.01.2017
Сын: Савин Юрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Красноярск
Рождение ребёнка
02.06.2019
Дочь: (Савина) Надежда
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Красноярск