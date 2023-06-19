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Пенской Тимофей Михайлович

Место рождения

Турий Рог, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

21.01.1902

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1902

Отец: Пенской Михаил Васильевич

Мать: Пенская Евгения Яковлевна

Турий Рог, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.10.1922

Дочь: Зиновия Тимофеевна

Мать ребёнка: Пинская Матрена Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.04.1927

Дочь: Антоненко Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Евгения Тимофеевна

Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Пенской Борис Тимофеевич

Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинская Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинская Матрена Леонтьевна

Смерть
1982