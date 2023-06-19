Пенской Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.01.1902
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1902
Рождение ребёнка
22.10.1922
Дочь: Зиновия Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинская Матрена Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.04.1927
Дочь: Антоненко Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Евгения Тимофеевна
Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинская Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинская Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982