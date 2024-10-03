Уракова Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1735
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен по РС 1795 года
Бракосочетание
До 1766
Муж: Ураков Еремей Петров
Невеста: взятая Калинурской волости, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-178, лист 332об.)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Ураков Павел Еремеев
Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров
Упоминается в возрасте 14 лет (на ревизию 1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Сын: Ураков Павел Еремеев
Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: (Уракова) Василиса Еремеева
Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
03.02.1781 ст.
Сын: Ураков Егор Еремеев
Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров
МК 1781 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1964, лист 102об, №17). Восприемник: той же деревни крестьянин Афанасий Яковлев.
Рождение ребёнка
11.07.1784 ст.
Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров
МК 1784 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1977, лист 174, №119).
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 60 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-178, лист 332об.)
Смерть
До 1816
Отсутствует в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175, №39).