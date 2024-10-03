Уракова Прасковья Алексеева Вычислено 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уракова Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1735

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1748 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен по РС 1795 года
Бракосочетание
До 1766

Муж: Ураков Еремей Петров

Невеста: взятая Калинурской волости, ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-178, лист 332об.)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Ураков Ермолай Еремеев

Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Ураков Павел Еремеев

Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 14 лет (на ревизию 1782 года) в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об)
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Ураков Павел Еремеев

Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: (Уракова) Василиса Еремеева

Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
03.02.1781 ст.

Сын: Ураков Егор Еремеев

Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
МК 1781 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1964, лист 102об, №17). Восприемник: той же деревни крестьянин Афанасий Яковлев.
Рождение ребёнка
11.07.1784 ст.

Сын: Ураков Емельян Еремеев

Отец ребёнка: Ураков Еремей Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
МК 1784 года Христорождественской церкви села Пижанки (ЦГАКО 237-75-1977, лист 174, №119).
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 60 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-178, лист 332об.)
Смерть
До 1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Отсутствует в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175, №39).

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