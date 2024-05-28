Гаухар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаухар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Айтказин Ернат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абылай

Отец ребёнка: Айтказин Ернат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжол

Отец ребёнка: Айтказин Ернат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айтказин Ернат

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