Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Григорий Захарович
Мать: Прасковья Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Малитва
Рождение ребёнка
30.12.1837
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1838
Дочь: Домника Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Смерть
1838