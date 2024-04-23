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Алексей Григорьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Григорий Захарович

Мать: Прасковья Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Малитва

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.12.1837

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1838

Дочь: Домника Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1838

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