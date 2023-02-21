Фёдорова Дарья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Дарья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Фёдоров Астафей Трафимов

Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Фёдоров Клим Трафимов

Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ирина Трафимова

Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Сизова Евдокия Трафимова

Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Фёдоров Антон Трафимов

Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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