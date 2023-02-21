Фёдорова Дарья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ирина Трафимова
Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Сизова Евдокия Трафимова
Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Фёдоров Трафим Фетисов
Смерть
Неизвестно