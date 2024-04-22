Фролов Иван
Место рождения
Дата рождения29.05.1886
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886
Отец: Фролов Михаил
Мать: Фролова Анна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Эля
Мать ребёнка: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фролов Виктор
Мать ребёнка: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фролов Пётр
Мать ребёнка: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фролов Александр
Мать ребёнка: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
1917
Сын: Фролов Георгий
Мать ребёнка: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
14.04.1918
Дочь: Фролова Нина
Мать ребёнка: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
20.06.1927
Дочь: Иванова Лидия
Мать ребёнка: Фролова Пелагея
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Пелагея
Смерть
1951