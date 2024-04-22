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Фролов Иван

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Место рождения

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

29.05.1886

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886

Отец: Фролов Михаил

Мать: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Эля

Мать ребёнка: Фролова Пелагея

Рождение ребёнка
1907

Сын: Фролов Виктор

Мать ребёнка: Фролова Пелагея

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фролов Пётр

Мать ребёнка: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фролов Александр

Мать ребёнка: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Фролов Георгий

Мать ребёнка: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.04.1918

Дочь: Фролова Нина

Мать ребёнка: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.06.1927

Дочь: Иванова Лидия

Мать ребёнка: Фролова Пелагея

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Пелагея

Смерть
1951
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