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Дьяков Лаврентий
Дьяков Лаврентий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дьяков Антон
1718 г.р.
Мать
Дьякова (Бунакова) Зтновья
1712 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Дьяков Антон
Мать:
Дьякова Зтновья
Смерть
Неизвестно
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