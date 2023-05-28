Цыплпков Игорь Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплпков Игорь Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Цыплакова Дарья Игоревна

Мать ребёнка: Цыплакова Вера Николаевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
2017

Дочь: Цыплакова Мария Игоревна

Мать ребёнка: Цыплакова Вера Николаевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
2019

Дочь: Цыплакова Ксения Игоревна

Мать ребёнка: Цыплакова Вера Николаевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыплакова Вера Николаевна