Цыплпков Игорь Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Цыплакова Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Цыплакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Цыплакова Мария Игоревна
Мать ребёнка: Цыплакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Цыплакова Ксения Игоревна
Мать ребёнка: Цыплакова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно