Лемцегов Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемцегов Филимон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Филимоновна

Мать ребёнка: Лемцегова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемцегов Леонид Филимонович

Мать ребёнка: Лемцегова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Филимоновна

Мать ребёнка: Лемцегова Марина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемцегова Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно