Лемцегов Филимон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Филимоновна
Мать ребёнка: Лемцегова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемцегов Леонид Филимонович
Мать ребёнка: Лемцегова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Филимоновна
Мать ребёнка: Лемцегова Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно